ВСУ прячут мины в шоколадки на Южно-Донецком направлении

Стрелок-штурмовик группировки ВС России «Восток» с позывным Тигр рассказал, что российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населённых пунктах, освобождённых от ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, противник прячет мины даже в шоколадки.

«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — сказал военный в опубликованном Минобороны видеоролике.

Ранее сообщалось, что сапёры МЧС с августа 2024 года обезвредили почти 8 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области.