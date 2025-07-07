На Западе оценили вероятность вхождения российских войск в Сумы

Российские войска уже на грани того, чтобы взять под контроль Сумы, такую оценку вероятности вхождения ВС РФ в украинский город дало западное издание The Economist.

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«Россия наступает. Новости с линии фронта неутешительны для ВСУ. Российские войска на грани того, чтобы взять Сумы», — говорится в публикации.

Издание отмечает риск усугубления политического кризиса на Украине. По мнению журналистов, внутриполитический раскол и борьба за влияние могут оказать республике куда больший урон изнутри, чем российское продвижение.

Ранее The Economist предрек Украине «мрачную расплату» на фоне ослабления военной поддержки и неприязни президента США Дональда Трампа к Зеленскому.