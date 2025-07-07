Глава Минобороны Израиля заявил о начале операции «Черный флаг»

Израиль начал операцию "Черный флаг", в рамках которой его ВВС атаковали три йеменских порта, а также грузовое судно Galaxy Leader, которое мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" захватили в 2023 году.

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Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сравнил нынешнюю ситуацию с недавними ударами Израиля по Ирану. Он сообщил, что порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф находились под контролем хуситов. Также была атакована электростанция в Рас-Канатибе.

"Судьба Йемена такая же, как судьба Тегерана", - написал Кац в Х.

По его словам, "рука любого, кто поднимет ее на Израиль, будет отрублена". Министр заявил, что "хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия".

Ранее йеменские повстанцы регулярно обстреливали баллистическими ракетами территорию Израиля, последняя атака была совершена в ночь на 6 июня. ЦАХАЛ заявил, что боеприпас удалось перехватить. Кац до этого предупреждал, что подобные действия не останутся без ответа.