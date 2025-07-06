Украина передала ФРГ секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро

Украина передала Германии секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро
Украина передала властям Германии секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро, сообщает издание Bild.
По его данным, документ подготовили украинские военные и представили его официальным лицам в Берлине.
В перечне запрашиваемого вооружения значатся зенитные комплексы IRIS-T с управляемыми ракетами, 200 тысяч боеприпасов для борьбы с дронами, бронетехника, машины для саперов, GPS-глушители, радары и прочее оборудование.
Всего речь идет о десятках крупных единиц техники и тысячах различных средств. Представители военного ведомства и промышленности подтвердили наличие такого списка, однако официального ответа от немецкой стороны пока не поступало.
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Ранее немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что ФРГ втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за передачи Taurus Украине.
«Так что немцы будут следующими жертвами конфликта», — предупредил он.