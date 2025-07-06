Украина передала ФРГ секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро

Украина передала властям Германии секретный список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро, сообщает издание Bild.

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По его данным, документ подготовили украинские военные и представили его официальным лицам в Берлине.

В перечне запрашиваемого вооружения значатся зенитные комплексы IRIS-T с управляемыми ракетами, 200 тысяч боеприпасов для борьбы с дронами, бронетехника, машины для саперов, GPS-глушители, радары и прочее оборудование.

Всего речь идет о десятках крупных единиц техники и тысячах различных средств. Представители военного ведомства и промышленности подтвердили наличие такого списка, однако официального ответа от немецкой стороны пока не поступало.

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