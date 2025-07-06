Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла»

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанёс удары по нескольким военным объектам «Хезболлах», местам производства и складам стратегического вооружения, а также месту пуска ракет в районе Бекаа и юге Ливана», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Ранее сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.