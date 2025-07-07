Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене

Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

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Информатор подчеркнул, что в порту слышны мощные взрывы на фоне ударов.

Ранее греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена. Сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден. Неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент.