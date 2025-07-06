Российская армия начала штурм населенного пункта в ДНР

Российская армия, освободив Поддубное и Зирку, продвинулась вперед, начав штурм села Толстой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В Междуречье Волчьей и Мокрых Ялов российские войска закрепились в восточной части населенного пункта Толстой, закрыли "карман" западнее Веселого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся бои и в направлении Мирного и Воскресенки. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по мосту через реку Волчья.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ двигаются вперед и выбивают Вооруженные силы Украины после освобождения Поддубного в ДНР.