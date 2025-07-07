В Воронеже силы ПВО уничтожили несколько дронов

На территории Воронежа были обнаружены несколько беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, дежурные силы ПВО их уничтожили. Предварительно, при налете никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. Чиновник напомнил о том, что опасность атаки беспилотников в области продолжает действовать.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета - красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй - потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.