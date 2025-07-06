Личный состав 237-го батальона 129-й бригады теробороны Украины, понесшего колоссальные потери в Донбассе, переброшен на сумское направление.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Выявлена информация об участии в боевых действия 237-го батальона 129-й бригады ТерО. Это подразделение украинской армии понесло колоссальные потери в Донбассе еще в 2023 году, после чего не принимало активного участия в боевых действиях. В открытых источниках фигурируют лишь многочисленные объявления о поиске пропавших без вести, а также объявления о наборе в батальон военнослужащих практически всех специальностей", - сказал собеседник.

По всей видимости, добавил он, спустя 2 года батальон все же был доукомплектован и отправлен для участия в боевых действиях на сумское направление.