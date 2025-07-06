Украинцы начали делиться с Российской армией координатами ТЦК для ударов

Жители Украины начали делиться с представителями Вооруженных сил (ВС) России координатами ТЦК (аналог военкомата на Украине) для дальнейших ударов по ним. Об этом в своем Алексей Воевода.

По его данным, жители страны скидывали координаты военкоматов прямо в комментарии под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в соцсетях.

«На тебе кременчугского», — написал один из пользователей сети, отправив координаты Google-карт. «Ну что, заказ принял?» — добавил он.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России

Ранее сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаках России на военкоматы по всей стране. Там заявили, что «главная цель русских — сорвать мобилизацию».