Тысячи поляков приезжали на Украину за боевым опытом, они стали самыми активными наемниками ВСУ. Однако сейчас их количество значительно сократилось. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Бородай, сообщает NEWS.ru.

Бородай отметил, что в 2022 и 2023 году поляки пытались противостоять российской армии «целыми мотострелковыми бригадами». Других наемников — немцев, американцев и британцев — было значительно меньше. Они воевали ротами и батальонами.

«Бригада — это уже не часть, не подразделение, это соединение, то есть участвовали многотысячными коллективами», — подчеркнул Бородай.

По его словам, иностранные наемники пытались получить боевой опыт практической войны с Россией. Многие воевали давно, с 2022 года, но сейчас их численность сократилась.

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