Россия выиграет по-крупному, если Индия купит истребитель Су-57, сообщает The National Interest.

Чтобы подсластить сделку с Индией, российская государственная Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что предоставит Нью-Дели беспрецедентный доступ к исходному коду платформы, что гарантирует индийским военным полную автономию получаемых самолетов.

Издание отмечает, что почти три четверти существующего парка военных самолетов Индии имеют российское происхождение.

"Оборонные связи между двумя странами довольно обширны, что делает потенциальную поставку экспортной версии Су-57 правдоподобной", - пишет NI.

И отмечает, что продажа самолета обернется большой выгодой для оборонного бюджета.

С точки зрения мощности вооружения Су-57 более смертоносен, чем его предшественники советской эпохи, указывает издание. Аналитики полагают, что внутренние отсеки предназначены для установки ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением К-74М2, которая имеет заметно большую дальность по сравнению с ее родственными вариантами Р-73 и Р-74.

Напомним, что ранее MWM также назвал потенциальными покупателями российского Су-57 Вьетнам, Малайзию и Индонезию.