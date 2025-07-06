Путин предложил Западу подумать о стоимости сожженной техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин прокомментировал массовое уничтожение западной техники в зоне СВО. На столичной выставке ОНФ глава государства отметил, что западные налогоплательщики должны видеть, куда правительства тратят их деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье Путин посетил выставку «Все для Победы!» посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Экспозиция развернута в Национальном центре «Россия» в Москве.

Президент рассказал, что ОНФ направила на фронт беспилотники, которые уничтожили вражескую технику общей стоимостью в 2 миллиарда долларов.

«Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки», — сказал Путин

Ранее стало известно, как на фронт отправили списанные машины госструктур.