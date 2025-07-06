Путин: Техника российских кулибиных зачастую превосходит "железо" НАТО

Техника отечественных разработчиков-самоучек для специальной военной операции порой превосходит по качеству и эффективности "железо" противников из стран НАТО, заявил Владимир Путин.

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"Отлично себя зарекомендовала и активно действует "Кулибин-клуб", созданный совместно с Минобороны. Только что на выставке посмотрел некоторые разработки наших изобретателей-инноваторов, талантливых технарей. Впечатляет!" - сказал Путин, выступая на организованном Народным фронтом форуме "Всё для победы!".

Президент отметил, что в таких "народных КБ", порой на коленке, в гаражах и за домашними ноутбуками российские кулибины "порой придумывают такое, что превосходят по качеству и эффективности и некоторое "железо" наших противников из стран НАТО".

"И знаете, в чем дело и что я сейчас для себя понял и обнаружил, почему это так эффективно? Потому что напрямую связано с ребятами нашими, которые воюют, напрямую! Вы, ваши коллеги, ваши товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, и именно к этому приспосабливают, и это эффективно работает. Это не какая-то поставка из-за бугра, это вот то, что сейчас востребовано, то и делается", - добавил Владимир Путин.

Например, беспилотники, направленные на фронт по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов.