В переговорах о прекращении огня появился новый мутный просвет

Надежды на то, что удастся договориться о приостановке убийств в секторе Газа, возросли, несмотря на то, что Израиль продолжил наносить авиаудары по Газе спустя несколько часов после того, как ХАМАС заявил, что готов “немедленно” начать переговоры по предложению США о 60-дневном прекращении огня.

Заявление воинствующей исламистской организации укрепило надежды на то, что в течение нескольких дней может быть заключена сделка, которая приостановит убийства в Газе и, возможно, положит конец почти 21-месячному конфликту, пишет The Guardian.

В субботу вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна направит переговорщиков в Катар в воскресенье для переговоров, несмотря на то, что его администрация также заявила, что изменения, запрошенные ХАМАСОМ, неприемлемы.

По словам представителей гуманитарных организаций и жителей Газы, суббота была относительно “спокойной” после нескольких дней интенсивных бомбардировок, хотя, по словам представителей больницы, погибли 24 палестинца, в том числе 10 человек, обратившихся за гуманитарной помощью, отмечает The Guardian.

По словам медиков близлежащей больницы, в результате авиаударов по палаткам в прибрежном районе Маваси на юге Газы погибли семеро, в том числе палестинский врач и трое его детей.

Еще четверо были убиты в городе Бани-Сухейла, а три человека погибли в результате трех различных ударов в городе Хан-Юнис.

Кроме того, два американских подрядчика Гуманитарного фонда Газы (GHF) были ранены на юге территории после того, как неизвестные забросали их гранатами на месте раздачи продовольствия, сообщила организация. Поддерживаемая США частная организация GHF, которая в прошлом месяце начала раздавать продуктовые наборы в Газе, оказалась втянута в полемику с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявившим, что это “по своей сути небезопасно” и что это “убивает людей”. GHF отрицает это, заявляя, что она доставила десятки миллионов блюд в “полной сохранности”.

В субботу вечером представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс обвинила в нападении “террористов ХАМАСа”, добавив в своем посте в соцсети: “Этот акт насилия против людей, который на самом деле приносит облегчение жителям Газы, обнажает порочность ХАМАСА”.

За последние недели, подчеркивает The Guardian, сотни палестинцев были убиты в результате стрельбы или артобстрела со стороны Армии обороны Израиля во время поездок в места дислокации Вооруженных сил или сбора больших толп для получения помощи из автоколонн, доставляемых в Газу ООН, которые часто останавливаются и разграбляются.

Гуманитарные работники в Газе вновь призвали к немедленному прекращению боевых действий, заявив, что запасы топлива для НПО близки к исчерпанию, что приведет к “полному краху” гуманитарных операций, большей части системы здравоохранения и коммуникаций на всей территории. Энергоснабжение в Газе зависит в основном от большого количества дизельного топлива для генераторов.

“У нас его осталось примерно на полдня. Когда оно закончится, все придется отключить”, - сказал один из гуманитарных работников в Дейр-эль-Балахе.

Как напоминает The Guardian, Израиль ввел жесткую 11-недельную блокаду Газы после того, как в марте было нарушено последнее соглашение о прекращении огня. Ввоз топлива запрещен, а запасы, которые все еще имеются в Газе, часто находятся в районах, контролируемых Израилем, или зонах боевых действий и поэтому недоступны.

В воскресенье Нетаньяху вылетит в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который в серии постов в социальных сетях заявил, что хочет прекращения войны в Газе.

Проекты предлагаемого соглашения, с которыми ознакомилась The Guardian, включают положение, уточняющее, что Трамп лично объявит о любом прекращении огня – возможно, в ближайшие дни во время визита Нетаньяху. Однако источники, близкие к ХАМАСУ, сообщили, что организация хочет большей ясности в отношении гарантий того, что первоначальное перемирие приведет к окончательному прекращению войны и окончательному выводу израильских войск из Газы. Также существуют разногласия по поводу того, кому будет разрешено оказывать “достаточную помощь”, описанную в проекте. ХАМАС хочет, чтобы GHF был закрыт. Израиль хочет сохранить систему распределения, независимую от ООН или других стран.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One поздно вечером в пятницу, Трамп заявил, что настроен оптимистично, и предположил, что на следующей неделе “может быть заключено соглашение по Газе”. Но израильские СМИ описали ряд шагов с участием отдельных израильских делегаций, вылетающих в Катар и Египет для завершения переговоров, и в текущем проекте указывается, что Стив Уиткофф, личный посланник Трампа, отправится на Ближний Восток для завершения сделки.

Аналитики говорят, что это может означать длительные задержки до достижения соглашения, отмечает The Guardian.