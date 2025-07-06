Военный назвал цели атаки ВСУ на Новороссийск

Новороссийск является важнейшим портом России по перевалке всего — всех грузов, зерна и нефтепродуктов, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением об атаке на российский город он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что все службы региона были приведены в состояние максимальной готовности.

Военный эксперт подчеркнул, что главной целью ВСУ было ударить по порту в Новороссийске и таким образом противодействовать российским обстрелам по их НПЗ, складам с топливом и военным объектам. Также Украина ищет подход к другой важнейшей цели — Черноморскому флоту России.

«Они пытаются противодействовать, начиная от объектов на мирные цели, ну и, соответственно, попробовали пробиться морем к Севастополю. На Керченском мосту их дроны тоже были уничтожены, там также организована оборона силами Черноморского флота. Это еще одна цель ВСУ», — пояснил Дандыкин.

Кроме того, он предположил, что атаками с воздуха и моря на Новороссийск ВСУ пытались навести панику на отдыхающих в курортных местах. По словам эксперта, решить данную проблему можно лишь взятием под контроль Одессы и перекрытием всех портов противника.

Ранее украинский ресурс DroneBomber опубликовал инфографику, на которой было изображено направление движения безэкипажных катеров на Россию. Из нее следует, что их было не так много, однако все они двигались в сторону Новороссийска.