Зеленский анонсировал новые удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х анонсировал новые удары вглубь территории России.

По его словам, приоритеты Киева — создание средств для «защиты жизни». В связи с этим Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» России, написал Зеленский.

К публикации он приложил видеозапись, на которой запечатлены удары по различным объектам на территории России.

Зеленский также поблагодарил все страны, которые поддерживают «военно-промышленный комплекс Украины и укрепляют собственные оборонные возможности».

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До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно, при условии стабильного финансирования количество может вырасти. По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Раннее Украине посоветовали «изолировать Зеленского» и создать коалиционное правительство.