Пленный из ВСУ уличил британских инструкторов в некомпетентности

Украинский военнослужащий Сергей Шендевинский обвинил британских инструкторов в том, что они давали Вооруженным силам Украины знания, которые не эффективны в условиях реального боя. Его слова передает РИА Новости.

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«В учебном центре с нами работало трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям», — поделился пленный.

В качестве примера он привел тактику «наступления пятерками». По словам Шендевинского, военнослужащие пытались реализовать ее на учебном занятии, но это не привело ни к какому результату.

Ранее другой пленный назвал русских братьями и призвал украинцев сложить оружие.