На участке фронта в Сумской области отмечено появление новых подразделений ВСУ, что связано с попытками усилить оборону против наступающих российских сил.

Командование ВСУ направило на сумское направление подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты, передает ТАСС. Информацию сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, украинское командование усиливает группировку в Сумской области, чтобы остановить продвижение российских бойцов направления «Север».

«Враг продолжает наращивать численный состав своей группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов «Севера». Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра», – заявили в силовых структурах.

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Анализ публикаций украинских волонтеров также подтвердил переброску указанных подразделений на данный участок фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски войск на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели для участия в штурмовых операциях под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.