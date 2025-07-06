Командование ВСУ перебросило на харьковское направление резервы из состава 143-й отдельной механизированной бригады и 3-й отдельной танковой бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление резервы из состава 143-й омбр и 3-й отбр, безуспешно пытаясь остановить продвижение наших войск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские операторы FPV-дронов нанесли поражение по вскрытым позициям противника в селах Хатнее и Амбарное, уничтожив живую силу и орудия ВСУ.