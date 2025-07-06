Назначенные Киевом власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов ВС России в населённых пунктах Каменское, Малые Щербаки и Малая Токмачка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области», — передаёт агентство.

Отмечается, что сегодня Киев в основном отправляет по сёлам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, однако редко кто на это соглашается, так как они понимают, что после оставления своих жилищ, «они мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими».

«Такие случаи повсеместны, а было также и принудительное выселение мирных граждан из домов для размещения военных киевского режима, и никого не интересовала судьба людей, оставшихся без крова», — отметил представитель силовых структур.

Ранее также сообщалось, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья.

Также поступала информация, что ВСУ запускали дроны по эвакуирующимся из Селидово.