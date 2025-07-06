Морпехи будут мстить врагу за замглавкома ВМФ Гудкова

Морские пехотинцы будут "грызть глотку" врагу, желая отомстить за гибель экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом РИА Новости заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

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"У Гудкова был позывной "Варяг", это знали: по фронту шла присказка "где "варяги" - там напряги". Поэтому за "Варяга" эти напряги у противника теперь будут вдвойне ", - сказал собеседник агентства.

Депутат, который служил с Гудковым в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года пояснил, что морпехи пообещали еще сильнее "грызть глотку" противнику, мстя за своего командира. По словам Тарабарина, Гудков "так и остался своим", просто пошел на повышение. О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главы края, вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Позднее в Минобороны России подтвердили гибель замглавы ВМФ Гудкова. Гудков был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России в марте текущего года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада проявила себя в ходе специальной военной операции на Украине. Гудков также был удостоен звания Героя России.