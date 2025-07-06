Немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что Киев обречен, так как на вооружении украинской армии заканчиваются как зенитные, так и ударные ракеты.

«Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября. В случае ракет Patriot все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен», – пишет эксперт в издании Bild.

Тайнер отметил, что если в Киеве закончатся Patriot, уводить из украинской столицы придется и другие системы ПВО, так как они станут уязвимыми для российских баллистических ракет.

Ранее «СП» сообщала о том, что британцы заявили, что Вашингтон решил помочь России, чтобы на Украине наступил мир.