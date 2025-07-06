Несколько дронов ударили по украинскому городу

Серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Первое сообщение о взрывах было опубликовано в 01:47 по московскому времени. Затем, в 01:59, Федоров сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Об очередной серии взрывов стало известно в 02:01.

По информации Федорова, причиной взрывов стала атака российских беспилотников. По его словам, возникло несколько пожаров.

Ранее российские беспилотники нанесли несколько ударов по Харькову.