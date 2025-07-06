Несколько дронов ударили по украинскому городу

Харьков оказался под ударом российских беспилотников, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Первое сообщение о взрывах появилось в 01:07 по московскому времени. Тогда же Терехов рассказал, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала атака российских беспилотников. Он предупредил, что на город летят еще несколько дронов.

Затем Терехов уведомил о взрывах в 01:12 и 01:14. Глава города не привел никаких подробностей.

Ранее сообщалось, что российские войска запустили несколько ракет «Кинжал» по территории Украины.