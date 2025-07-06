Раскрыты маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию

Стало известно, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) направят удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК) этой ночью. Примерные маршруты атак на Россию раскрыл украинский Telegram-канал DroneBomber.

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Источник опубликовал инфографику, показывающую маршруты атак. Красными стрелками обозначены направления движения ударных и реактивных беспилотников. А фиолетовая стрелка показывает направления движения БЭК.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что ВСУ предприняли попытку атаковать город безэкипажными катерами. Все службы приведены в состояние максимальной готовности.