В Германии раскрыли сроки истощения запасов ВСУ

Запасов оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может хватить только до конца лета, а снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) и вовсе могут истратиться в ближайшие три недели. Об этом сообщает газета Bild.

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В частности, авторы материала обсудили ситуацию на фронте с аналитиком Карло Масалу из Мюнхенского университета бундесвера. Он указал, что без военных поставок со стороны Соединенных Штатов ситуация на фронте для Киева будет критическая.

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«Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — отметил военный эксперт.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, что Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год.