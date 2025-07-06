Беженка рассказала, как виноградная лоза спасла ее от украинского дрона

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Беженка из Дзержинска (Торецка) Донецкой Народной Республики (ДНР) поделилась историей о том, как виноградная лоза спасла ей жизнь при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ее дому.

Беженка рассказала, как виноградная лоза спасла ее от украинского дрона
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Женщина рассказала, что увидела дрон над своим мужем, когда тот привез дрова. Вскоре после того, как они зашли в дом, дрон сбросил взрывное устройство. Однако взрывное устройство застряло в виноградной арке, что замедлило его активацию и дало им время, чтобы укрыться. Беженка отметила, что позиции ВСУ находились недалеко от их дома.

— Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами...и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

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