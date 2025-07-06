Беженка рассказала, как виноградная лоза спасла ее от украинского дрона

Беженка из Дзержинска (Торецка) Донецкой Народной Республики (ДНР) поделилась историей о том, как виноградная лоза спасла ей жизнь при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ее дому.

Женщина рассказала, что увидела дрон над своим мужем, когда тот привез дрова. Вскоре после того, как они зашли в дом, дрон сбросил взрывное устройство. Однако взрывное устройство застряло в виноградной арке, что замедлило его активацию и дало им время, чтобы укрыться. Беженка отметила, что позиции ВСУ находились недалеко от их дома.

— Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами...и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

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