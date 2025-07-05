Россия поразила генсека НАТО

Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете The New York Times (NYT).

«Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», — поразился генсек военного блока.

Рютте также добавил, что конфликт на Украине якобы связан с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь осознают и в России, и в Китае.

Рютте: Если Китай решит захватить Тайвань, то он попросит Россию напасть на НАТО

Ранее кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов заявил в беседе с «Лентой.ру», что стремление стран Запада связать нынешний конфликт на Украине с ситуацией на Тайване является ошибочным. При этом исследователь подчеркнул, что страны НАТО стремятся к негативному выставлению как России, так и Китая в информационном поле, чем вызван взгляд на ситуацию на Украине и Тайване как якобы «звенья одной цепи».