Рютте: Если Китай решит захватить Тайвань, то он попросит Россию напасть на НАТО
Если председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», он якобы сначала позвонит российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы тот напал на страны, входящие в Североатлантический союз (НАТО). Об этом в субботу, 5 июля, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
— Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить <...> Путину в Москву и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек (США — прим. «ВМ») в Европе, напав на территорию НАТО», — высказался Рютте.
Он отметил, что необходимо укреплять объединение и работать в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не допустить этого. Генсек НАТО также заявил, что у альянса есть план на случай «нападения России на Эстонию», передает New York Times.
27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность Эстонии разместить на своей территории самолеты союзников по НАТО с ядерным оружием на борту представляет для России «непосредственную угрозу». Он добавил, что в текущих условиях вряд ли возможно сделать что-либо, что еще сильнее ухудшит отношения России с прибалтийскими странами.