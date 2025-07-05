В Калужской области уничтожили пять БПЛА

Силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня днем силами ПВО были уничтожены пять БПЛА. Три из них были уничтожены в Кировском районе, один в Боровском районе и один в Куйбышевском районе", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы.

Ранее Шапша сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА на границе Калужской и Брянской областей, пострадавших и разрушений инфраструктуры не было. По данным Министерства обороны РФ, беспилотник был уничтожен над территорией Калужской области с 09:40 мск до 11:50 мск.