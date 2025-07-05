Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

В ночь на воскресенье или на понедельник Украину ждет «очень крупная атака». Такое развитие событий предрек координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

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По словам подпольщика, за сутки Россия нанесла около 60 ударов по ключевым объектам в центральных и северовосточных областях Украины. Эти действия — четко выстроенная кампания давления, которая преследует цели подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование.