Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине
В ночь на воскресенье или на понедельник Украину ждет «очень крупная атака». Такое развитие событий предрек координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, за сутки Россия нанесла около 60 ударов по ключевым объектам в центральных и северовосточных областях Украины. Эти действия — четко выстроенная кампания давления, которая преследует цели подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование.
«Устойчивые удары по Павлограду, Днепропетровску и Кривому Рогу — это прицельный обстрел железнодорожных узлов, мест производства топлива и материальной базы противника. Они позволят ограничить передвижение резервов ВСУ и подрыв их наступательных возможностей», — объяснил Лебедев.