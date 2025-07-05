Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

Lenta.ru

В ночь на воскресенье или на понедельник Украину ждет «очень крупная атака». Такое развитие событий предрек координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине
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По словам подпольщика, за сутки Россия нанесла около 60 ударов по ключевым объектам в центральных и северовосточных областях Украины. Эти действия — четко выстроенная кампания давления, которая преследует цели подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование.

«Устойчивые удары по Павлограду, Днепропетровску и Кривому Рогу — это прицельный обстрел железнодорожных узлов, мест производства топлива и материальной базы противника. Они позволят ограничить передвижение резервов ВСУ и подрыв их наступательных возможностей», — объяснил Лебедев.