Более двух тысяч FPV-дронов и свыше 200 коптеров Mavic, закупленные администрацией Киева для 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), пропали. По данным российских силовых структур, причиной стал сговор киевских чиновников и командования 225-го полка. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил ТАСС.

Журналисты отметили, что на Украине как обвиняют командование ОШП в присвоении дорогостоящей военной техники, так и допускают коррупцию в киевской администрации.

— Предполагаем, что вороватые чиновники столичной администрации из команды (мэра Киева — прим. «ВМ») В. Кличко вступили в сговор с бывшими уголовниками, занявшими командные должности в 225-м ОШП, — передает агентство.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявили, что местное Министерство обороны украло миллионы долларов на закупках продуктов для украинских войск в период с 2022 по 2023 годы. Согласно сведениям прокуратуры, злоумышленники определяли завышенные цен на наиболее востребованные продукты и проводили манипуляции с учетом их сезонности.