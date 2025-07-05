Кадыров сообщил об уничтожении огневой точки «укронато»

Спецназ «Ахмат» Минобороны РФ уничтожил укрепленную огневую точку «укронато» на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал, что укрепления противника уничтожила группа «Бати» легендарного спецназа «Ахмат».

«В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка укронато. Работа проведена, как говорится, без лишней суеты — грамотно, чётко и методично», — написал политик в телеграм-канале.

По его словам, очередной «привет» от группы «Бати» был «передан врагу в высокотехнологичной упаковке».

В конце июня глава Чеченской Республики рассказал, как в зоне СВО был уничтожен важный узел связи ВСУ.