В Раде назвали причину роста дезертирства в ВСУ

Коррупция в украинских подразделениях приводит к тому, что военнослужащие массово идут на самовольное оставление части (СОЧ), рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом пишет РИА Новости.

В последнее время, заметила она, в украинских войсках широко распространена схема, при которой командиры оформляют «боевые» выплаты на тех солдат, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе.

«Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют «сотку» [100 тыс. гривен, 189 тыс. рублей] , потом эти деньги забирают», — пояснила Скороход.

Парламентарий уточнила, что военных нередко используют при строительстве дач, ремонте квартир в качестве подсобных рабочих. Деньги, полученные за выполнение работ, командиры забирают себе, добавила она.

В результате, доведенные до отчаяния люди массово, нередко целыми взводами уходят в СОЧ, констатировала депутат.

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