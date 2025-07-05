Дандыкин: целью ВС РФ может стать партия Abrams, идущая на Украину по морю

Газета.Ru

Новой целью Вооруженных сил РФ может стать партия американских танков Abrams, которая должны прийти на Украину по морю в качестве военной помощи от союзников. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с mk.ru.

По его словам, за последние месяцы точность и эффективность атак российских беспилотников значительно выросла на фоне модернизации дронов и ослабления украинской системы противовоздушной обороны. Специалист призвал не устраивать редкие «удары возмездия», а регулярно наносить удары по военным объектам Украины.

«Вот сейчас Украине должны поставить крупную партию «Абрамсов». Они должны прийти по морю. Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем», — сказал он.

До этого украинский военный сообщил Business Insider, что системы ПВО, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины, не справляются с атаками современных российских дронов. По его словам, ВС РФ в последние несколько месяцев изменили свою тактику применения беспилотных летательных аппаратов — теперь российская армия использует дроны на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее. Боец подчеркнул, что украинским подразделениям нужно более дальнобойное оружие для противодействия беспилотникам ВС РФ.