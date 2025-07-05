Стало известно, какой урон реально нанес Иран в ходе войны с Израилем

Власти Израиля умолчали о том, что иранские военные в ходе 12-дневного конфликта нанесли ущерб пяти военным объектам, в том числе, крупной авиабазе, пишет The Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

По итогам 12-дневной войны правительства всех стран-участников конфликтах отчитались о достижении успехов в ходе боевых действий.

Так, США и Израиль заявили, что полностью уничтожили иранскую ядерную программу, Иран сообщил о победе над двумя ядерными державами. В ходе празднований в Тегеране были замечены военачальники, которых якобы уничтожил ЦАХАЛ при первой атаке.

По данным газеты, шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу.

Автор статьи уточнил, что в общей сложности в результате 12-дневного конфликта Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, в свою очередь, что «все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции».