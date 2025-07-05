В Одессе взорвали автомобиль с военнослужащим ВСУ
В Одессе взорвался легковой автомобиль.
Машина принадлежала военнослужащему ВСУ. Взрыв произошел в момент, когда владелец садился за руль, сообщил украинский "24 канал".
Мужчина пострадал, его доставили в больницу, рассказали в полиции.
На Украине периодически происходят теракты, направленные против военных и сотрудников ТЦК. Таким образом жители страны выражают свое отношение к киевскому режиму и проводимой им насильственной мобилизации.
25 июня стало известно о попытке подрыва бойца бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) при помощи заминированного скутера в Киеве.
До этого двух военнослужащих ВСУ убили самокатом в Харькове.