Отражена попытка удара ВСУ по Москве

Отражена попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков работают представители экстренных служб, уточнил Собянин.

Где именно были сбиты летевшие на Москву дроны, не уточняется.

Неопознанный беспилотник попытался атаковать Москву

Ранее 5 июля ВСУ выпустили по российским регионам свыше десятка беспилотников. Дроны перехватили в промежутке с 6:00 по 8:00 мск над Брянской, Рязанской, Новгородской и Орловской областями.