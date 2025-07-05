Над территорией России сбили еще 12 украинских дронов
Еще 12 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России.
Об этом сообщило Минобороны страны.
«С 6.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.
Так, восемь дронов сбили в Брянской области, два – в Рязанской, по одному – в Орловской и Новгородской областях.
Минувшей ночью военные уничтожили 94 украинских беспилотника над 15 российскими регионами.