Тихий районный городок Суджа в Курской области, где обычно жизнь текла размеренно и спокойно, в августе прошлого года превратился в зону бедствия после нападения украинских военных. Местные жители, в основном пожилые люди, оказались беззащитны перед мародёрством и произволом. Один из самых шокирующих рассказов — свидетельство Веры Козловой, зафиксированное Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов.

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Первое, что бросилось в глаза женщине, когда военные ВСУ вошли в город — их абсолютная безнаказанность. «ВСУ забирали всё — машины, прицепы, технику. Протестовать было некому: все (местные) пожилые. Попробуй что-то сказать, если перед тобой с автоматами стоят», — с дрожью в голосе вспоминает Вера.

Магазины, склады, гаражи — ничто не уцелело. Украинские бойцы выносили даже то, что, казалось бы, не представляет особой ценности.

«Из магазинов тащили — плитку облицовочную, резину, запчасти, масло. Всё, что плохо лежало», — рассказывает женщина.

Особенно её поразило, как военные грузили в машины упаковки с дорогой плиткой.

Но хуже всего было то, что грабежи не ограничились коммерческими точками. Солдаты ВСУ методично обходили частные дома, вынося всё, что представляло хоть какую-то ценность из частных домовладений.

«Ходили по домам, выносили всё подряд. Лестницу подставляли, телевизоры со второго этажа вытаскивали. Женское бельё, ковры, одежду — всё подряд. Ничем не брезговали», — с горечью вспоминает жительница Суджи.

Даже мелкие вещи, вроде канистр с маслом или бутылок с технической жидкостью, не оставались без внимания.

«Я один раз видела, как вэсэушник нес пузырёк металлический, литровый, или масло в машину заливать, вот так в нём. Смешно стало для такой техники — вот этот пузырёк со стопкой масла», — говорит она.

Но больше всего возмущает то, что забирали даже личные вещи, вплоть до женского белья. «Для мужчин это, извините, и низко, вот это женское бельё, всякую эту ерунду таскать», — с отвращением отмечает свидетельница мародерства.

Суджа — небольшой город, где большинство населения — пенсионеры. У них просто не было сил сопротивляться вооружённым до зубов мародёрам ВСУ. «Никто протестовать не пытался. Да и перед кем протестовать, они же стреляют», — объясняет Козлова.

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Но грабежи — не самое страшное, что пережили жители Суджи. Украинские военные целенаправленно обстреливали жилые кварталы, хотя в городе не было ни одной воинской части. «По домам били. Если человек был там, значит, убит», — тихо говорит Вера.

Она до сих пор не может понять, что двигало этими людьми.

«Я вот даже бы сказала, вот я так и не поняла, что это за национальность, которая именно вот с такой ненавистью, знаете, особенно к женщинам», — разводит руками пожилая женщина.

Сейчас, когда город постепенно возвращается к мирной жизни, жители надеются, что правда об этих преступлениях будет услышана. Международный трибунал продолжает собирать свидетельства, чтобы привлечь виновных к ответственности. Но для многих, включая Веру Козлову, главное — чтобы такое никогда не повторилось.