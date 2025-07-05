МО: силы ПВО за пять часов уничтожили 48 беспилотников над регионами России

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Силы ПВО за пять часов уничтожили 48 украинских беспилотников над российскими регионами.

Над регионами РФ за пять часов уничтожили 48 украинских БПЛА
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Об этом сообщает Минобороны России.

«С 13.50 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что 17 беспилотников уничтожены над Брянской областью, 11 — над Орловской, а также по пять — над Смоленской и Калужской областями.

Кроме того, пять дронов сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

В ведомстве добавили, что ещё по два БПЛА уничтожены над Курской областью и Крымом, а также один дрон — над Ярославской областью.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Тосненском районе отражена попытка атаки БПЛА.

Кроме того, силы ПВО днём уничтожили пять беспилотников в трёх районах Калужской области.