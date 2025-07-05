Над регионами РФ за пять часов уничтожили 48 украинских БПЛА

Силы ПВО за пять часов уничтожили 48 украинских беспилотников над российскими регионами.

Об этом сообщает Минобороны России.

«С 13.50 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что 17 беспилотников уничтожены над Брянской областью, 11 — над Орловской, а также по пять — над Смоленской и Калужской областями.

Кроме того, пять дронов сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

В ведомстве добавили, что ещё по два БПЛА уничтожены над Курской областью и Крымом, а также один дрон — над Ярославской областью.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Тосненском районе отражена попытка атаки БПЛА.

Кроме того, силы ПВО днём уничтожили пять беспилотников в трёх районах Калужской области.