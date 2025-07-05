Российский боец рассказал о «невменяемой» женщине-операторе БПЛА ВСУ

Женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка. По его словам, украинка находилась в неадекватном состоянии.

© Лента.ру

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — рассказал боец.

Как уточнил собеседник агентства, оператор сама поведала о том, что служила в ВСУ в подразделении по работе с беспилотниками.

Уничтожена группа женщин-операторов БПЛА вместе с командиром роты "Валькирией"

В марте Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин. При этом в украинском ведомстве уточнили, что на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.