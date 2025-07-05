На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

Около 40 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы над городом Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

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Как уточняет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в городе расположена авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

Ранее стало известно, что украинский город Чугуев в Харьковской области подвергся налету российских «Гераней».