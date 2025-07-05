В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

Украинский город Чугуев в Харьковской области подвергся налету российских «Гераней». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его сведениям, местные жители пишут об «отчетливых звуках» детонации боеприпасов на одном из пораженных объектов после прилета беспилотника. Сейчас над городом висит зарево пожаров.

Вечером 4 июля в Киеве трижды срабатывала сирена воздушной тревоги, после чего в украинской столице были слышны взрывы.

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В конце мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует сделать Чугуев центральным хабом, распределяющим военные силы на Изюмское и Луганское направление.