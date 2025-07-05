В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

Lenta.ru

Украинский город Чугуев в Харьковской области подвергся налету российских «Гераней». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»
© globallookpress.com

По его сведениям, местные жители пишут об «отчетливых звуках» детонации боеприпасов на одном из пораженных объектов после прилета беспилотника. Сейчас над городом висит зарево пожаров.

Вечером 4 июля в Киеве трижды срабатывала сирена воздушной тревоги, после чего в украинской столице были слышны взрывы.

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В конце мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует сделать Чугуев центральным хабом, распределяющим военные силы на Изюмское и Луганское направление.