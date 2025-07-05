На Украине назвали «скотством» решение США по оружию

США затягивают размещение заказов на производство оружия для Украины, одобренные во время президентства Джо Байдена. На это указало украинское издание Focus.

В статье отмечается, что процедуры для оформления заказа оружия занимают несколько месяцев, однако после смены руководства Пентагона они были замедлены или приостановлены. При этом, как подчеркивает автор, производимое оружие Вашингтон оставит себе, а не отправит Киеву.

«Заводы произведут заказанное (...) (ракеты PAC-3 для "Пэтриотов", ракеты GMLRS для "Хаймарсов", "Стингеры", снаряды), но пойдет оно не на Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США. (...) В любом случае это скотство в чистом виде», — возмутился он.

Мелони утверждает, что США не прекращали поставки оружия Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменить заместить часть оружия США на европейское невозможно. В частности, Европа не сможет предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, уточнил он.