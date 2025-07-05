Bloomberg: ФРГ может закупить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО

Газета.Ru

Берлин планирует закупить до 2500 единиц техники для новых бригад НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
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»Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тысячи единиц бронетехники и 1 тысячи боевых танков для создания новых бригад НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что для поставок в новые бригады НАТО планируют закупить боевые танки Leopard 2 и боевые бронированные машины GTK Boxer. Поставку рассмотрят министр обороны ФРГ Борис Писториус и генералы бундесвера.

До этого Писториус говорил, что Берлин направит военные корабли в Арктику в ответ на рост российского присутствия в регионе.

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Немецкие корабли будут отправлены в Арктику уже в этом году. По пути в регион немецкий флот будет проводить учения с союзниками, пишет газета. Таким образом ФРГ намерена «подчеркнуть приверженность региону».

Ранее экс-генсек НАТО призвал сдерживать Россию в Арктике.