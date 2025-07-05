ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО

Берлин планирует закупить до 2500 единиц техники для новых бригад НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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»Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тысячи единиц бронетехники и 1 тысячи боевых танков для создания новых бригад НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что для поставок в новые бригады НАТО планируют закупить боевые танки Leopard 2 и боевые бронированные машины GTK Boxer. Поставку рассмотрят министр обороны ФРГ Борис Писториус и генералы бундесвера.

До этого Писториус говорил, что Берлин направит военные корабли в Арктику в ответ на рост российского присутствия в регионе.

В ФРГ прокомментировали инициативу НАТО по увеличению Бундесвера

Немецкие корабли будут отправлены в Арктику уже в этом году. По пути в регион немецкий флот будет проводить учения с союзниками, пишет газета. Таким образом ФРГ намерена «подчеркнуть приверженность региону».

Ранее экс-генсек НАТО призвал сдерживать Россию в Арктике.