Военный эксперт раскрыл положение ВСУ в Юнаковке

В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют меньше половины населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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«За истекшую неделю наши войска немножко продвинулись в Юнаковке. Если мы говорим в процентном соотношении — 60 на 30, то есть 60% контролирует Российская Федерация, и 30% контролируют украинские боевики», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что порядка 10% территории, находящейся под контролем ВСУ, приходится на так называемую «серую зону».

2 июля Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные выбили из села Юнаковка бойцов ВСУ и открыли себе прямую дорогу на Сумы. По его данным, боевую задачу удалось выполнить бойцам 11-й и 83-й бригад ВДВ.

ВСУ выбиты из Юнаковки, наши выходят на последний рубеж обороны Сум

28 июня Марочко сообщил, что Киев направил элитные подразделения для участия в боях в Юнаковке, но Вооруженные силы Украины все равно несут существенные потери.

Ранее стало известно о формировании ВС РФ огневого мешка в Сумской области.