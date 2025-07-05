Над российскими регионами за три часа уничтожили почти полсотни дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ПВО) над семью регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

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Отмечается, что 28 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 6 — над Брянской, 3 — над Курской, 2 — над Орловской. По одному дрону уничтожили над Смоленской, Тверской и Воронежской областями.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Попытки атак были предприняты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

ВСУ попытались атаковать сразу три региона России

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России выпустили ударные дроны «Герань» по территории Украины. Подчеркивается, что это рекордное количество дронов, выпущенных российскими войсками за ночь.