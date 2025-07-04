ВС РФ обошли ВСУ в Каменском, пройдя по дну Каховского водохранилища
Российские войска продолжают продвигаться в ходе боев в селе Каменское на левом фланге запорожского фронта, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Отмечается, что большая часть поселка находится под контролем российских подразделений.
Российские бойцы прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населенного пункта, создав новый плацдарм, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что российские военные выдавливают группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, с южного и восточного направлений. В центральной части села был поднят флаг России.
Каменское находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. За населенный пункт идут бои.