ВС РФ обошли ВСУ в Каменском, пройдя по дну Каховского водохранилища

Российские войска продолжают продвигаться в ходе боев в селе Каменское на левом фланге запорожского фронта, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Отмечается, что большая часть поселка находится под контролем российских подразделений.

Российские бойцы прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населенного пункта, создав новый плацдарм, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные выдавливают группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, с южного и восточного направлений. В центральной части села был поднят флаг России.

Каменское находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. За населенный пункт идут бои.